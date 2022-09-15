مانشستر يونايتد يسعى لتصحيح مساره في الـ"يوروبا ليغ" من قبل beIN SPORTS September 15, 2022 14:40 1:44 دقيقة بعد سقوطه على أرضه أمام ريال سوسييداد في الجولة الأولى، سيسعى مانشستر يونايتد لتصحيح المسار وفتح عداد انتصاراته في الدوري الأوروبي عندما يحل ضيفا ثقيلاً على شيريف تيراسبول. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة فعاليات المونديال ستستمر 34 يوماً 0:46 دقيقة تدشين مركز إدارة عمليات صلة للنقل العام في الدوحة 0:58 دقيقة البدء بتشغيل أولي لمطار الدوحة 1:44 دقيقة مانشستر يونايتد يسعى لتصحيح مساره 1:28 دقيقة أمير دولة قطر يرحب بالمشجعين القادمين إلى قطر 3:01 دقيقة باشاكشيهير لتحقيق فوزه الثاني وفيورنتينا للتعويض 1:23 دقيقة بولندا تتجاوز عقبة سلوفينيا 2:11 دقيقة روما لتخطي بدايته المتعثرة في الدوري الأوروبي 1:19 دقيقة شنيشل في لقاء خاص مع beIN SPORTS 1:02 دقيقة الكشف عن قميص منتخب قطر لكأس العالم