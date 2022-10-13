نجا مانشستر يونايتد من فخّ ضيفه أومونويا بتحقيقه فوزًا قاتلاً (1-0) في الأنفاس الأخيرة من المواجهة التي جمعت الفريقين الخميس في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الخامسة ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وفرض الاسكتلندي سكوت مكتوميناي نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله لهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 90+3.

ورفع اليونايتد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني في حين واصل أومونويا رحلة البحث عن أولى نقاطه.

وضمن المجموعة ذاتها تجاوز المتصدّر ريال سوسييداد الإسباني (12 نقطة) عقبة ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي بيسر (3-0) ليضمن بلوغ الأدوار الإقصائية.