مانشستر يونايتد وروما - لقاء بذكريات الأبطال من قبل beIN SPORTS April 29, 2021 12:30 2:59 دقيقة بعد ثلاثة عشر عاماً من آخر لقاءٍ لهما في دوريّ الأبطال، تتجدّدُ المواجهة ُ بين "مانشستر يونايتد، وروما، في ذهاب نصفِ نهائي الدوري الأوروبي على ملعب ِ (أولد ترافورد). تقارير إخبارية الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد روما -آخر الفيديوهات 3:02 دقيقة برشلونة أمام فرصة ذهبية لاعتلاء الصدارة 1:18 دقيقة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مع آخر التحديثات 1:17 دقيقة رياض محرز: "تفوّقنا على منافسنا في الشوط الثاني" 1:39 دقيقة ماركينيوس: "تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المباراة" 1:26 دقيقة دي بروين: "كنت محظوظاً بذلك الهدف" 1:47 دقيقة غوارديولا: "أمامنا مباراة صعبة في الإياب" 2:02 دقيقة فينغر يتحدّث عن مباراة سان جيرمان والـ"سيتي" 4:06 دقيقة "سيتي" يكسب الأسبقية أمام "سان جيرمان" 1:17 دقيقة شعلة أولمبياد طوكيو تصل مقاطعة كاغوشيما 0:43 دقيقة فينغر: "لقاء العودة سيكون صعباً على تشيلسي"