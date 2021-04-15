ويصطدم مانشستر يونايتد بروما في نصف النهائي في حين يلاقي فياريال أرسنال.

يونايتد يكرّر فوزه على غرناطة

كرّر مانشستر يونايتد الإنكليزي يونايتد فوزه على غرناطة الإسباني بفوزه عليه بهدفين دون رد الخميس على ملعب "أولد ترافورد"

وسجّل النجم الأوروغوياني إدينسون كافاني (6) وخيسوس فاييخو (90+1 خطأ في مرمى فريقه) هدفي اللقاء.

وكان فريق "الشياطين الحمر" قد انتصر ذهاباً على منافسه بذات النتيجة خارج الديار.

أرسنال ينتفض

انتفض أرسنال الإنكليزي ودكّ شباك مستضيفه سلافيا براغ التشيكي برباعية نظيفة في طريقه إلى المربع الذهبي.

وحامت الشكوك حول مصير فريق "المدفعجية" الذي يعاني محلياً هذا الموسم فضلاً عن تعادله ذهاباً على أرضه أمام منافسه التشيكي 1-1 الأسبوع الماضي.

وتناوب على تسجيل أهداف الـ"غانرز" كل من الإيفواري نيكولا بيبي (18) والفرنسي ألكسندر لاكازيت (21 من ركلة جزاء) و(77) وبوكايو ساكا (24).

فياريال يعبر دون مشاكل

عبر فياريال الإسباني إلى الدور نصف النهائي بفوزه على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدفين لواحد.

ووقّع كل من باكو ألكاسير (36) وجيرارد مورينو (43) هدفي الفريق المحلي في حين سجّل ميسلاف أورسيتش (74) هدفي الضيوف الوحيد.

وكان فياريال قد فاز خارج قواعده ذهاباً بهدف دون رد.

روما يكسب الرهان

ضمن روما الإيطالي بطاقة العبور إلى دور الأربعة بتعادله مع ضيفه أياكس أمستردام الهولندي 1-1.

وبادر الضيوف بافتتاح التسجيل عبر بريان بروبي (49) بيد أنّ البوسني إدين دزيكو عادل الكفة للذئاب في الدقيقة 72.

يذكر أنّ روما تغّلب على أياكس ذهاباً بهدفين لواحد.