مانشستر يونايتد لتكرار فوزه على غرناطة من قبل beIN SPORTS April 15, 2021 11:25 3:04 دقيقة سيحاول مانشستر يونايتد تكرار فوزه على غرناطة الإسباني الذي يحل ضيفاً على أولد ترافورد اليوم الخميس في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد غرناطة -آخر الفيديوهات 3:04 دقيقة مانشستر يونايتد لتكرار فوزه على غرناطة 2:56 دقيقة فياريال لحسم ورقة الوصول إلى المربع الذهبي 2:39 دقيقة رحلة محفوفة بالمخاطر لأرسنال في الـ"يوروبا ليغ" 2:50 دقيقة قمّة إيطالية هولندية في إياب ربع النهائي 4:06 دقيقة سيتي يكرر فوزه على دورتموند ويبلغ نصف النهائي 3:57 دقيقة ريال مدريد يتجاوز عقبة ليفربول ويبلغ نصف النهائي 1:53 دقيقة كلوب: "قمت بتغييرات غير موفقة" 1:41 دقيقة كورتوا: "لم نقدّم أداءً باهراً لكننا تأهّلنا" 9:47 دقيقة لقاء حصري مع حاكمة طوكيو يوريكو كويكي 0:26 دقيقة نادال يواصل الطريق دون عناء في مونتي كارلو