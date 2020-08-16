ماذا قال ياسين بونو عن الفوز على مانشستر يونايتد؟ من قبل beIN SPORTS August 17, 2020 00:04 1:25 دقيقة قال المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية الإسباني المتألق إنّ الفوز على مانشستر يونايتد يمنح اللاعبين شعوراً مختلفاً نظراً لقوة الفريق الإنكليزي وعراقته. مقابلات الدوري الأوروبي إشبيلية ياسين بونو -آخر الفيديوهات 1:25 دقيقة ماذا قال ياسين بونو عن الفوز على مانشستر يونايتد؟ 1:39 دقيقة النصيري يتحدّث عن نهائي "اليوروبا ليغ" 1:36 دقيقة لوبيتيغي يشيد بلاعبيه 1:28 دقيقة سوسو: "الحظ وقف بجانبنا" 3:59 دقيقة إشبيلية يطيح باليونايتد ويبلغ نهائي "اليوروبا ليغ" 0:24 دقيقة برشلونة لم يستلم أي طلب من ميسي بشأن رغبته بالرحيل 3:39 دقيقة محمد حمادة يحلل أخطاء غوارديولا أمام ليون 5:25 دقيقة كونتي يحذر من خطورة شاختار دونيتسك 0:40 دقيقة دورتموند ينتصر ودياً على أوستريا فيينا (11-2) 2:08 دقيقة فشل غوارديولا مع سيتي: ليست المرة الأولى!