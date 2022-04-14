ماذا قال تشافي بعد مغادرة برشلونة لمسابقة الـ"يوروبا ليغ"؟ من قبل beIN SPORTS April 14, 2022 23:51 1:45 دقيقة شاهد ما قاله المدرب تشافي بعد خروج برشلونة أمام آينتراخت فرانكفورت في ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي. مقابلات برشلونة تشافي -آخر الفيديوهات 1:45 دقيقة ماذا قال تشافي بعد الهزيمة أمام فرانكفورت؟ 4:21 دقيقة رينجرز يطيح بسبورتينغ براغا من ربع النهائي 4:15 دقيقة روما يضرب بقوة ويبلغ نصف النهائي 4:00 دقيقة وست هام يتجاوز عقبة ليون ويتأهل إلى نصف النهائي 4:44 دقيقة برشلونة يغادر الـ"يوروبا ليغ" أمام فرانكفورت 3:11 دقيقة فولاد خوزستان ينتصر على أهال 2:45 دقيقة مبخوت يقود الجزيرة للفوز على مومباي سيتي 4:22 دقيقة الدحيل يحقق فوزاً ثميناً على باختاكور 4:51 دقيقة ليستر سيتي يقلب الطاولة على آيندهوفن 3:17 دقيقة لايبزيغ يعبر إلى نصف النهائي