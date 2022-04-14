وتلوح المباراة صعبة للفريقين ومفتوحة على جميع الاحتمالات.

مباراة ليون ووست هام - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة ليون ووست هام مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 2 PREMIUM.

وستبث مباراة ليون ووست هام اليوم الخميس على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ليون ووست هام أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.