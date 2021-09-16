وافتتح كارل توكو ايكامبي التسجيل لليون في الدقيقة 23 قبل أن يحرز جميس تافيرنير مدافع رينجرز الهدف الثاني في مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة 55.

وضمن المجموعة ذاتها تعادل بروندبي الدنماركي على أرضه مع ضيفه سبارتا براغ التشيكي بدون أهداف.

المجموعة الثانية

من جانبه، سيطر فريق موناكو مبكراً على صدارة المجموعة الثانية بتغلبه على ضيفه شتورم غراتس النمساوي بهدف نظيف أحرزه كريبان دياتا في الدقيقة 66.

وضمن المجموعة ذاتها انتهى الصدام القوى بين بي إس في اَيندهوفن الهولندي وضيفه ريال سوسييداد الإسباني على وقع التعادل بهدفين لكل منهما.

وافتتح التسجيل لآيندهوفن الألماني ماريو غوتزه في الدقيقة 31 قبل أن يتعادل عدنان يانوزاي لسوسييداد في الدقيقة 34، ثم أضاف السويدي الدولي أليكسندر إيساك الهدف الثاني للفريق الإسباني في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 54 تمكن كودي غاكبو من إدراك التعادل لأصحاب الأرض.

المجموعة الرابعة

وضمن المجموعة الرابعة انتصر أوليمبياكوس اليوناني بهدفين مقابل هدف على ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي.

وتقدم المغربي يوسف العربي لأوليمبياكوس في الدقيقة 52 ثم تعادل التنزاني آلي ساماتا لأنتويرب في الدقيقة 75، وقبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق (87) تمكن المدافع المولدوفي أولغ ريابكيوك من إهداء الفوز للفريق اليوناني بإحرازه الهدف الثاني.

وتصدر بذلك أوليمبياكوس ترتيب فرق المجموعة برصيد 3 نقاط وجاء آينتراخت فرانكفورت الألماني وضيفه فنربهتشه التركي في المركز الثاني عقب تعادلهما (1-1).

وتقدم مسعود أوزيل لفنربهتشه في الدقيقة العاشرة قبل أن يتعادل سام لامرز لفرانكفورت في الدقيقة 41.