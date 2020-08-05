ليفركوزن يفتقد لخدمات أميري أمام رينجرز من قبل beIN SPORTS August 5, 2020 16:49 0:31 دقيقة أعلن باير ليفركوزن أن لاعبه نديم أميري يخضع للحجر المنزلي، بعد أن خالط مصاباً بفيروس كورونا ليغيب عن مباراة فريقه أمام رينجرز الاسكتلندي في الدوري الأوروبي. تقارير إخبارية باير ليفركوزن رينجرز الإسكتلندي فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة ليفركوزن يفتقد لخدمات أميري أمام رينجرز 2:05 دقيقة تأجيل مباراة في الدوري المصري بسبب "كوفيد-19" 0:31 دقيقة الموافقة على عودة التدريبات في الأرجنتين 0:48 دقيقة هل صرف الـ"يونايتد" النظر عن سانشو؟ 0:35 دقيقة الغاء بطولة مدريد للـ"ماسترز" 0:23 دقيقة كولن يمدد عقد مدربه جيسدول 0:40 دقيقة ريال مدريد يخوض حصة تدريبية قبل مواجهة سيتي 2:24 دقيقة الخياراتُ التكتيكية سلاح بيب في مواجهة زيدان 0:59 دقيقة أتلتيكو مدريد بتشكيلة مكتملة يستعد لمواجهة لايبزيغ 0:35 دقيقة تعرف على آخر أخبار برشلونة قبل مواجهة نابولي