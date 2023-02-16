ليفاندوفسكي: "مواجهة مانشستر يونايتد ستكون تحدياً كبيراً" من قبل beIN SPORTS February 16, 2023 08:49 1:33 دقيقة قال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في لقاء خاص إنّ مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي ستكون تحدياً كبيراً لفريقه، وعلل النجمُ البولندي صعوبة مواجهةِ الخصم الإنكليزي بتاريخه العريق وبكونه يمر بفترة إيجابية جداً حالياً. مقابلات روبرت ليفاندوفسكي مانشستر يونايتد برشلونة -آخر الفيديوهات 3:06 دقيقة مباراة واعدة بين يوفنتوس ونانت 1:26 دقيقة كاستيرا : "لوغريت لم يعد يملك الشرعية" 3:13 دقيقة إشبيلية لتأكيد تحسنه الطفيف 1:33 دقيقة ليفاندوفسكي: "مواجهة يونايتد ستكون تحدياً كبيراً" 3:36 دقيقة مانشستر يونايتد يستعد لاختباره الصعب أمام برشلونة 2:39 دقيقة برشلونة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر يونايتد 1:05 دقيقة بيلينغهام يتحدّث عن هدف أديمي الجميل 4:34 دقيقة ريال مدريد يحقق فوزاً كبيراً على إلتشي 1:00 دقيقة ميكيل أرتيتا يشعر بخيبة الأمل بعد الهزيمة من سيتي 3:59 دقيقة بوروسيا دورتموند يحسم مواجهة الذهاب أمام تشلسي