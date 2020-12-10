ورفع الفريق الإنكليزي رصيده إلى 13 نقطة بفارق الأهداف عن براغا البرتغالي الذي فاز بنفس النتيجة على ضيفه زوريا الأوكراني.

في المباراة الأولى، افتتح التركي جنكيز أوندر التسجيل في الدقيقة 12 وأضاف هارفي بارنز الهدف الثاني بعد دقيقتين.

أما في المباراة الثانية فسجّل هدفي الفريق البرتغالي كل من يويل أبو حنا بالخطأ في مرمى فريقه (د61) وريكاردو هورتا (د67).

تأهل وولفسبرغر

ولحساب المجموعة الحادية عشرة، تأهل وولفسبرغر النمساوي لدور الـ32 بفوزه على فيينورد الهولندي بهدف دون رد.

الفريق النمساوي الذي كان في حاجة للفوز أو التعادل لضمان التأهل، فاز بفضل هدف ديان يوفيلييتش في الدقيقة 31 ليضمن المركز الثاني خلف المتأهل مسبقاً دينامو زغرب والذي فاز على سيسكا موسكو الروسي (3-1).

وفي المجموعة الثانية عشرة، اكتسح هوفنهايم الألماني جينت البلجيكي (4-1) رافعاً رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول أمام زفيزدا الصربي الثاني (11 نقطة) الذي تعادل خارج أرضه مع سلوفان ليبيريتس التشيكي من دون أهداف.