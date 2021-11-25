ليستر سيتي يرفع شعار الفوز أمام ليغيا وارسو من قبل beIN SPORTS November 25, 2021 13:22 3:05 دقيقة سيرفع نادي ليستر سيتي شعار الفوز ولا شيء دونه، لتعزيز آماله بخطف إحدى بطاقات التأهل عن المجموعة الثالثة، في مسابقة الدوري الأوروبي عندما يستقبل ضيفه البولندي ليغيا وارسو. تقارير إخبارية ليستر سيتي الدوري الأوروبي -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة مؤسسة أسباير زون تكشف عن تفاصيل بطولة "ملك الملعب" 4:07 دقيقة مارادونا..الإرث الخالد لكرة القدم 0:56 دقيقة بالميراس يصل مونتيفيديو استعدادا للنهائي 1:28 دقيقة أجواء إيجابية تسود معسكر المنتخب التونسي 5:11 دقيقة الكاميرون تؤكد جاهزيتها لاحتضان كأس أمم إفريقيا 3:18 دقيقة أصداء استقالة أدفوكات في بغداد 2:58 دقيقة غلطة سراي يتطلع لحجز بطاقة التأهل 3:05 دقيقة ليستر سيتي يرفع شعار الفوز أمام ليغيا وارسو 2:16 دقيقة مباراة حاسمة لروما في دوري المؤتمر الأوروبي 1:13 دقيقة دراكسلر من الدوحة: "سعيد بتأهل سان جيرمان"