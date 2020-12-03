وفي الجولة الخامسة، انهزم ليستر سيتي أمام مضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني بهدف دون رد سجله اللاعب الإيراني علاء هيار سيد في الدقيقة 84.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، حقق سبورتينغ براغا فوزاً كبيراً على مضيفه آيك أثينا اليوناني 4-2.

وسجل كل من البرازيلي فيتور تومينا (8) و ريكاردو إيسخايو (10) و ريكاردو هورتا (45) والبرازيلي وينديرسون جالينو (83) أهداف الفريق البرتغالي في المقابل دوّن البرتغالي نيلسون أوليفيرا (31) و ستافروس فاسيلانتونوبولوس (89) هدفي الفريق اليوناني.

ويحتل ليستر سيتي صدارة المجموعة بـ10 نقاط وبفارق الأهداف عن براغا الوصيف فيما يحتل فريق زوريا لوهانسك المركز الثالث بـ6 نقاط وآيك متذيلاً للترتيب بـ3 نقاط.

