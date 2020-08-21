لوبيتيغي: "هذا الفريق لا يستسلم" من قبل beIN SPORTS August 22, 2020 00:31 2:14 دقيقة أكد المدرب جوليان لوبيتيغي أن لاعبيه اليوم أمام انتر ميلان كانوا أوفياء لما جاء في نشيد نادي إشبيلية "هذا الفريق لا يستسلم". مقابلات الدوري الأوروبي إشبيلية جوليان لوبيتيغي انتر ميلان -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة لحظات تتويج إشبيلية بلقب الـ"يوروبا ليغ" 1:19 دقيقة دييغو كارلوس غمرته الدموع ! 1:42 دقيقة دي يونغ عرف بأنه سيكون أساسياً في هذا التوقيت ! 1:45 دقيقة خيسوس نافاس: "الفريق يستحق هذا الإنجاز" 2:14 دقيقة لوبيتيغي: "هذا الفريق لا يستسلم" 1:48 دقيقة بونو يهدي لقب الـ"يوروبا ليغ" للشعب المغربي 4:42 دقيقة إشبيلية يتوج للمرة السادسة بلقب الدوري الأوروبي 2:42 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين بوردو ونانت 0:23 دقيقة الحبسي يعلن اعتزاله كرة القدم 0:35 دقيقة سان جيرمان يواصل استعداداته لمواجهة بايرن ميونيخ