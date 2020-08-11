لوبيتيغي: "كانت المباراة متكافئة" من قبل beIN SPORTS August 12, 2020 00:00 2:14 دقيقة قال لوبيتيغي مدرب إشبيلية إنّ مباراة فريقه مع وولفرهامبتون الإنكليزي كانت متكافئة مشيراً لصعوبة الفوز على المنافس والتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي. مقابلات الدوري الأوروبي إشبيلية لوبيتيغي -آخر الفيديوهات 1:35 دقيقة مدرب وولفرهامبتون: "نشعر بخيبة أمل ولكن" 1:37 دقيقة أوكامبوس يكشف سر تصدي بونو لركلة الجزاء 2:58 دقيقة إشبيلية يقتنص تذكرة العبور في الوقت القاتل 4:33 دقيقة شاختار يتأهل بسهولة إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي 15:28 دقيقة توخيل يرفض حسم مشاركة مبابي ويشيد بأتالانتا 0:35 دقيقة كروشه متفائل بنظام الأبطال في ظلّ كورونا 0:37 دقيقة أول حصة تدريبية لأتالانتا قبل مواجهة سان جيرمان 6:34 دقيقة غاسبيريني يريد إجبار سان جيرمان على الدفاع 0:43 دقيقة سان جيرمان يواصل التدريبات بغياب بعض ركائزه 0:37 دقيقة بايرن يستعيد بواتينغ وكومان قبل لقاء برشلونة