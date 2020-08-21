لحظات تتويج إشبيلية بلقب الـ"يوروبا ليغ" للمرة السادسة في تاريخه من قبل beIN SPORTS August 22, 2020 00:51 0:58 دقيقة شاهد اللحظات التاريخية الهامة لفريق إشبيلية المتوج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على حساب إنتر ميلان الإيطالي. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي إنتر ميلان إشبيلية -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة لحظات تتويج إشبيلية بلقب الـ"يوروبا ليغ" 1:19 دقيقة دييغو كارلوس غمرته الدموع ! 1:42 دقيقة دي يونغ عرف بأنه سيكون أساسياً في هذا التوقيت ! 1:45 دقيقة خيسوس نافاس: "الفريق يستحق هذا الإنجاز" 2:14 دقيقة لوبيتيغي: "هذا الفريق لا يستسلم" 1:48 دقيقة بونو يهدي لقب الـ"يوروبا ليغ" للشعب المغربي 4:42 دقيقة إشبيلية يتوج للمرة السادسة بلقب الدوري الأوروبي 2:42 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين بوردو ونانت 0:23 دقيقة الحبسي يعلن اعتزاله كرة القدم 0:35 دقيقة سان جيرمان يواصل استعداداته لمواجهة بايرن ميونيخ