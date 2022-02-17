افتتح البولندي بيوتر زيلينسكي التسجيل لنابولي في الدقيقة 29 وأدرك فيران توريس التعادل لبرشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة 59 من عمر المباراة التي جرت في ملعب "كامب نو".



أحداث المباراة

- الدقيقة 90+8: الحكم يعلن نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

- الدقائق الأخيرة تمر طويلة على فريق نابولي الذي يتعرض لهجمات مكثقة من برشلونة الساعي للخروج بهدف الفوز!

- الدقيقة 90+2: فيران توريس يضيّع مجدداً وهو بمواجهة حارس نابولي ويطلق الكرة عالياً فوق المرمى!!

- الدقيقة 89: مقصية جميلة جداً من دي يونغ والكرة تمر بجانب القائم الأيمن للحارس ميريت!!!

- الدقيقة 87: مهرجان من ديمبيلي على الناحية اليمنى الذي يحدث بلبلة في صفوف دفاع نابولي لتصل الكرة على "طبق من ذهب" أمام توريس الذي يصوب بغرابة فوق المرمى!!

- الدقيقة 85: لوك دي يونغ يحل مكان أوباميانغ.

- الدقيقة 80: دريس ميرتينز يحل بدلاً من فيكتور أوسيمين، وزيليسنكسي بترك مكانه لدييغو ديم.

- الدقيقة 72: ديمبيلي الذي تعرّض لصافرات الاستهجان لحظة دخوله يتوغل على الناحية اليمنى ويعكس كرة خطيرة إلى داخل منطقة الجزاء حيث أوباميانغ لكن أمير رحماني يبعد الكرة في اللحظة المناسبة.

- الدقيقة 71: الجزائري آدم وناس يدخل مكان لورينزو إنسينيي في صفوف نابولي.

- الدقيقة 65: مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز يدفع بسيرجيو بوسكيتس وعثمان ديمبيلي وغافي مكان كل من فرينكي دي يونغ وتراوري وغونزاليس.

- الدقيقة 59: فيران توريس يترجم ركلة الجزاء بنجاح محققاً التعادل للفريق الكتالوني!!!!

- الدقيقة 57: الحكم يعود للفار ويحتسب ركلة جزاء لبرشلونة بعد احتساب لمسة يد على خوان جيسوس.

- الدقيقة 53: تسديدة مباغتة من غونزاليس من خارج منطقة الجزاء يوقفها حارس نابولي دون عناء.

- انطلاق الشوط الثاني

- الدقيقة 45+2: نهاية الشوط الأول بتقدم نابولي على برشلونة بهدف دون مقابل.

- الدقيقة 29: نابولي يفتتح التسجيل!! البولندي بيوتر زيلينسكي يهز شباك برشلونة مانحاً التقدم لنابولي! المقدوني إيلماس من الناحية اليمنى يتفوق على ألبا ويمرر إلى زيلينسكي الذي يسدد بقوة على المرمى لكن تير شتيغن يتصدى قبل أن تعود الكرة إلى البولندي الذي يسكنها الشباك بتصويبة محكمة وقوية وسط حالة من الضياع في صفوف دفاع برشلونة.

- الدقيقة 28: الغابوني أوباميانغ يهيأ الكرة أمام فيران توريس في وضعية مناسبة للتسجيل من حدود منطقة الجزاء لكن الأخير يسدد الكرة برعونة فوق المرمى!

- الدقيقة 22: تمريرة بينية جميلة بالعمق من البولندي بيوتر زيلينسكي إلى النيجيري فيكتور أوسيمين الذي يشق طريقه إلى داخل منطقة الجزاء ويصوّب بقوة على المرمى لكن الحارس تير شتيغين يتصدى ببراعة ويحرم نابولي من افتتاح التسجيل!

- الدقيقة 15: الحارس ميريت يتصدى ببراعة لتسديدة قوية ومحكمة من نيكو غونزاليس كادت أن تمنح التقدم لأصحاب الأرض! برشلونة هو الطرف الأفضل حتى الآن.

- الدقيقة 5: برشلونة يفرض سيطرته في الدقائق الخمس الأول في الكامب نو وتسديدة قوية من بيدري يباغت فيها حارس نابولي أليكس ميريت لكنها تعلو العارضة!!

- الدقيقة 1: انطلاق مباراة برشلونة وضيفه نابولي في ذهاب الدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

تشكيلة برشلونة

تشكيلة نابولي