وافتتح الصربي دوشان فلاهوفيتش التسجيل لفريق السيدة العجوز في الدقيقة 13 ثم أدرك الفريق الفرنسي التعادل بواسطة لودوفيتش بلاس (60) الذي تلقى تمريرة رائعة من المهاجم المصري مصطفى محمد.

وتقام مباراة الإياب الخميس القادم على أرضية ملعب لا بوجوار.

