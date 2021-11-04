بقي الترتيب على حاله في المجموعة الثانية بالتعادلين السلبي بين موناكو الفرنسي المتصدر مع ضيفه إيندهوفن الهولندي الثالث والإيجابي بين ريال سوسييداد الاسباني مع ضيفه شتورم غراتس النمسوي بهدف للنروجي ألكسندر سورلوث (53) مقابل هدف لياكوب يانتشر (38).

وأصبح رصيد موناكو 8 نقاط في الصدارة أمام ريال سوسييداد (6) وأيندهوفن (5) وأخيراً شتورم غراتس (نقطة واحدة).

وفي المجموعة الخامسة، عزز غلطة سراي موقعه في الصدارة بتعادله مع ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بهدف للدولي الجزائري سفيان فغولي (43) مقابل هدف للغيني فرانسوا كامانو (73).

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