لا غالب ولا مغلوب بين سلافيا براغ وليستر سيتي من قبل beIN SPORTS February 18, 2021 20:59 2:41 دقيقة حسم التعادل السلبي نتيجة المواجهة التي جمعت سلافيا براغ التشيكي بضيفه ليستر سيتي الإنكليزي اليوم الخميس في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية. ويتواجه الفريقان من جديد الخميس المقبل في مباراة العودة لتحديد هوية المتأهل إلى دور الـ16. الملخصات الدوري الأوروبي ليستر سيتي سلافيا براغ -آخر الفيديوهات 2:43 دقيقة نابولي يسقط في غرناطة 3:33 دقيقة أرسنال يكتفي بالتعادل مع بنفيكا 3:00 دقيقة روما يكسب أسبقية هامة أمام سبورتينغ براغا 4:42 دقيقة توتنهام يقطع خطوة كبيرة نحو ثمن النهائي 4:40 دقيقة النجم الأحمر ينتزع تعادلاً دراماتيكياً من ميلان 2:41 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين سلافيا براغ وليستر سيتي 4:37 دقيقة يونايتد يهزم سوسييداد ويضع قدماً في ثمن النهائي 0:29 دقيقة تونس تهزم ناميبيا في كأس أمم إفريقيا للشباب 0:28 دقيقة كلوب بروج يُجبر دينامو كييف على التعادل 0:51 دقيقة بلجيكا تحافظ على الصدارة وتونس الأولى عربياً