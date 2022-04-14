وسجل الفرنسي كريستوفر نكونكو هدفي مباراة ملعب بريغامو في الدقيقتين 18 و87 من ركلة جزاء.
يذكر أم مواجهة الذهاب التي دارت على أرضية ريد بول أرينا انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
وسيلعب الفريق الألماني في نصف النهائي أمام رينجرز الإسكتلندي.
وسجل الفرنسي كريستوفر نكونكو هدفي مباراة ملعب بريغامو في الدقيقتين 18 و87 من ركلة جزاء.
يذكر أم مواجهة الذهاب التي دارت على أرضية ريد بول أرينا انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
وسيلعب الفريق الألماني في نصف النهائي أمام رينجرز الإسكتلندي.
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