موعد قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"

البث المباشر لقرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الجمعة 19 مارس انطلاقاً من الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة.

قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS الإخبارية.

مشاهدة قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.