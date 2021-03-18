موعد مباراة ميلان ومانشستر يونايتد

البث المباشر لمباراة ميلان ومانشستر يونايتد اليوم الخميس 18 مارس انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ميلان ومانشستر يونايتد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM

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