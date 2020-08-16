كونتي يحذر من خطورة شاختار دونيتسك من قبل beIN SPORTS August 16, 2020 20:13 5:25 دقيقة حذر مدرب إنتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي من خطورة فريق شاختار دونيتسك الأوكراني الذي يملك لاعبين مميزين. مقابلات شاختار دونيتسك الدوري الأوروبي إنتر ميلان أنطونيو كونتي -آخر الفيديوهات 3:39 دقيقة محمد حمادة يحلل أخطاء غوارديولا أمام ليون 5:25 دقيقة كونتي يحذر من خطورة شاختار دونيتسك 0:55 دقيقة ليلارد أفضل لاعب منذ استئناف الموسم 0:40 دقيقة دورتموند ينتصر ودياً على أوستريا فيينا (11-2) 2:08 دقيقة فشل غوارديولا مع سيتي: ليست المرة الأولى! 0:46 دقيقة ليون وسيتي: رئيس فرنسا يهنئ ومبابي يسخر 2:02 دقيقة هل تحسم موقعة شاختار مصير كونتي مع إنتر؟ 0:31 دقيقة هاليب تحرز لقب دورة براغ 0:33 دقيقة دوفيتسيوزو يفوز في سباق التقلبات لفئة موتو جي بي 0:54 دقيقة رومينيغيه يحذر من "صدمة الفوز المفاجئ لليون"