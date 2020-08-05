بلغ كوبنهاغن الدنماركي الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الذي استأنف نشاطه الأربعاء بعد توقف أكثر من أربعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد فوزه على باشاك شهير التركي في إياب دور ثمن النهائي.

وكان الفريق الدنماركي قد سقط بهدف نظيف خارج أرضه ذهاباً ليعوّض خسارته بفوز كبير.

وفي العاصمة الدنماركية، افتتح المهاجم الشاب يوناس ويند التسجيل باكراً برأسية إثر عرضية عن الجهة اليمنى للأوروغوياني غييرمو فاريلا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضاعف النتيجة عبر ركلة جزاء انبرى لها بنجاح تحصل عليها بعد لمسة يد على محمد توبال في الدقيقة 53.

وسجل راسموس فالك ينسن هدف الاطمئنان لأصحاب الأرض بعد أن افتك الكرة من منتصف الملعب ممراً إلى ويند الذي أعادها إليه قبل أن ينطلق ويطلق كرة زاحفة من خارج المستطيل إلى يسار الحارس ميرت غونوك في الدقيقة 63.

ويلعب كوبنهاغن في الدور ربع النهائي مع مانشستر يونايتد الانكليزي.

