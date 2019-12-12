تأهل كلوج الروماني إلى دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي بانتصاره الملفت على ضيفه سلتيك الاسكتلندي بهدفين دون رد الخميس ضمن مباريات المرحلة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وسجّل أندري بوركا (49) وداميان دجوكوفيتش (70) هدفي اللقاء.

في المقابل، تكبّد لاتسيو الإيطالي هزيمة مفاجئة على أرض رين الفرنسي بثنائية نظيفة من توقيع جوريس غنانيون (31) و(87) ليخرج من المسابقة الأوروبية من الباب الصغير.

وتصدّر سلتيك المتأهل سلفاً للدور الثاني ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة يليه كلوج بـ12 نقطة ثمّ لاتسيو (6 نقاط) في حين ظلّ رين في قاع الترتيب برصيد 4 نقاط.

لودوغوريتس يكسب الرهان

لحق لودوغوريتس البلغاري بإسبانيول الإسباني إلى دور الـ32 من مسابقة "يوروبا ليغ".

وجاء تأهل لودوغوريتس بعد التعادل الإيجابي أمام فيرينسفاروش المجري (1-1).

وسجّل جودي لوكوكي (24) هدف لودوغوريتس في حين وقّع نيوكولاي سينييفيتش (90) هدف فيرينسفاروش.

وضمن الفائز وصافة المجموعة الثامنة (8 نقاط) بعد أن كان في صراع مع فيرينسفاروش (7 نقاط) في حين تأكد إسبانيول الذي انهزم الخميس أمام ضيف سسكا موسكو الروسي بهدف من توقيع نيكولا فلاسيتش (84) من انتزاع الصدارة سلفاً.

