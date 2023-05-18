ويسعى الفريق الإسباني للفوز بالمباراة والتأهل للنهائي السابع في تاريخه إلى جانب الحفاظ على سجله المميز على أرضه. ففي 18 مباراة في المسابقة القارية فاز إشبيلية 16 مرة، وتعادل مرتين.

بينما يخوض يوفنتوس المواجهة بأمل إحراز لقب البطولة لضمان مقعدٍ في دوري الأبطال والخروج من جدلية خصم جزء من النقاط الـ15 التي استعادها في استئنافه للعقوبة المرتبطة بالتلاعب المالي في الدوري الإيطالي.

شاهد مواجهة إشبيلية ويوفنتوس اليوم الخميس مباشرةً وحصريًا عبر beIN SPORTS 1 PREMIUM على الساعة 22:00 بتوقيت مكّة المكرّمة.

