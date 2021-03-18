قطبا شمال لندن من أجل العبور إلى ربع النهائي من قبل beIN SPORTS March 18, 2021 10:38 3:57 دقيقة يسعى قطبا شمال لندن لاستثمار نتيجة لقاء الذهاب لكليهما عندما يستضيف آرسنال نادي أولمبياكوس ويحل توتنهام ضيفاً على دينامو زغرب في إياب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي. تقارير إخبارية توتنهام هوتسبير الدوري الأوروبي أرسنال -آخر الفيديوهات 2:07 دقيقة ماباسا بين الحظ العاثر وفرحة التدارك 3:57 دقيقة قطبا شمال لندن من أجل العبور إلى ربع النهائي 3:10 دقيقة مباراة ميلان ومانشستر يونايتد – بث مباشر 2:34 دقيقة زياش: "نسير في الطريق الصحيح" 1:45 دقيقة توخيل: "تفوقنا وحسمنا التأهل بسبب روح الفريق" 5:11 دقيقة تشيلسي يعبر إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 4:01 دقيقة "بايرن" يكرّر فوزه على لاتسيو ويعبر لربع النهائي 0:28 دقيقة إصابة حارس مرمى إنتر هاندانوفيتش بفيروس كورونا 2:18 دقيقة لابورتا يُنصَّب رئيساً لبرشلونة 0:31 دقيقة النادي الصفاقسي يتعادل على أرض "جاراف"