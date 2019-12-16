ويلتقي أرسنال الإنكليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، مع أولمبياكوس اليوناني، ومواطنه مانشستر يونايتد، بطل نسخة 2017، مع كلوب بروج البلجيكي، فيما يلعب إنتر ميلان الإيطالي الذي خرج خالي الوفاض من المسابقة القارية الأهم دوري الأبطال مع لودوغورتس البلغاري، ومواطنه روما مع غنت البلجيكي.

وأوقعت القرعة إشبيلية الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب (5 مرات) مع كلوج الروماني، وباير ليفركوزن الألماني بطل 1988 مع بورتو البرتغالي بطل 2003، فيما يلتقي أياكس أمستردام الهولندي مع خيتافي الإسباني في مباراة يتواجه فيها النجمان المغربيان للأول حكيم زياش ونصير مزراوي مع مواطنهما فيصل فجر.

ولا تخلو مباريات اينتراخت فرانكفورت الالماني مع سالزبورغ النمساوي، وشاختار دونتسك الأوكراني مع بنفيكا البرتغالي، ورينجرز الاسكتلندي مع سبورتينغ براغا البرتغالي، من إثارة.

وتقام المباريات ذهاباً في 20 شباط/فبراير المقبل، والإياب في 27 منه.



إليكم نتائج القرعة كاملة:

وولفرهامبتون (إنكلترا) - إسبانيول (سبانيا)

سبورتينغ لشبونة (البرتغال) - اسطنبول باشاك شهير (تركيا)

خيتافي (إسبانيا) - أياكس أمستردام (هولندا)

باير ليفركوزن (ألمانيا) - بورتو (البرتغال)

كوبنهاغن (الدنمارك) - سلتيك (اسكتلندا)

أبويل (قبرص) - بازل (سويسرا)

كلوج (رومانيا)- إشبيلية (إسبانيا)

أولمبياكوس (اليونان) - أرسنال (انكلترا)

الكمار (هولندا) - لاسك لينتس النمساوي

كلوب بروج (بلجيكا) - مانشستر يونايتد (إنكلترا)

لودوغوريتس (بلغاريا) - إنتر ميلان (إيطاليا)

اينتراخت فرانكفورت (المانيا) - سالزبورغ (النمسا)

شاختار دانييتسك (أوكرانيا) - بنفيكا (البرتغال)

فولفسبورغ (ألمانيا) - مالمو (السويد)

روما (ايطاليا) - غنت (بلجيكا)

رينجرز (اسكتلندا) - سبورتينغ براغا (البرتغال)