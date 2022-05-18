فيليب كوستيتش: "إنها أفضل لحظة في مسيرتي" من قبل beIN SPORTS May 19, 2022 00:38 1:30 دقيقة عبّر الصربي فيليب كوستيتش عن سعادته الكبيرة لإحراز آينتراخت فرانكفورت لقب الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ". مقابلات آينتراخت فرانكفورت فيليب كوستيتش -آخر الفيديوهات 1:30 دقيقة فيليب كوستيتش: "إنها أفضل لحظة في مسيرتي" 5:36 دقيقة آينتراخت فرانكفورت يتوّج بلقب الدوري الأوروبي 1:25 دقيقة كأس الاتحاد الآسيوي: العربي يفوز على الرفاع 1:13 دقيقة ماذا قال كانتي عن مواجهة ليستر سيتي ؟ 1:05 دقيقة توخيل: "تشيلسي كان يستحق الأفضل" 0:52 دقيقة ليونيل ميسي الأعلى دخلاً 2:57 دقيقة الشرطة بطلاً للدوري العراقي 0:42 دقيقة اليابان تؤكد مقاربتها لاستضافة كأس آسيا 2023 0:50 دقيقة عملية بيع تشيلسي تقترب من الاكتمال 1:37 دقيقة غوارديولا يتحدث عن صعوبة الدوري وعن هالاند