متابعة - محمد أنور قلمامي

أحرز فياريال الإسباني لقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على مانشستر يونايتد الإنكليزي 11-10 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) الأربعاء في المباراة النهائية في مدينة غدانسك البولندية أمام 9500 متفرج.

ووقّع جيرارد مورينو (29) هدف "الغواصات الصفراء"، في حين سجّل الأوروغوياني إدينسون كافاني (55) هدف "الشياطين الحمر".

وضرب فياريال عصفورين بحجر واحد إذ توّج بلقبه الأوروبي الأول في أول نهائي يخوضه الفريق الإسباني كما ضمن المشاركة في النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما فشل في ذلك من خلال الليغا إذ أنهى الموسم في المركز السابع.

ويدين فياريال بهذا الإنجاز لحارس مرماه الأرجنتيني جيرونيمو رولي الذي تصدّى للركلة الترجيحية الحادية عشرة التي تولّى تنفيذها حامي عرين يونايتد الدولي الإسباني ديفيد دي خيا.

كما يعود الفضل في تتويج فياريال إلى مدربه المتخصص في المسابقة أوناي إيمري الذي أحرز لقبه الرابع في خامس نهائي في المسابقة القارية بعد ثلاثة ألقاب متتالية مع إشبيلية فضلاً عن بلوغه المباراة النهائية مع أرسنال الإنكليزي عام 2019.

تفاصيل المباراة

نهاية المباراة بفوز فياريال على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح 11-10 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1).

ركلات الترجيح :

ديفيد دي خيا يفشل في التسجيل (11-10)

جيرونيمو رولي ينجح في التسجيل (11-10)

فيكتور ليندلوف ينجح في التسجيل (10-10)

باو توريس ينجح في التسجيل (10-9)

أكسيل توانزيبي ينجح في التسجيل (9-9)

ماريو غاسبار ينجح في التسجيل (9-8)

لوك شو ينجح في التسجيل (8-8)

فرانسيس كوكولان ينجح في التسجيل (8-7)

دانيال جيمس ينجح في التسجيل (7-7)

راوول ألبيول ينجح في التسجيل (7-6)

فريد ينجح في التسجيل (6-6)

موي غوميز ينجح في التسجيل (6-5)

إدينسون كافاني ينجح في التسجيل (5-5)

داني باريخو ينجح في التسجيل (5-4)

ماركوس راشفورد ينجح في التسجيل (4-4)

ألبرتو مورينو ينجح في التسجيل (4-3)

برونو فيرنانديش ينجح في التسجيل (3-3)

باكو ألكاسير ينجح في التسجيل (3-2)

أليكس تيليس ينجح في التسجيل (2-2)

داني رابا ينجح في التسجيل (2-1)

خوان ماتا ينجح في التسجيل (1-1)

جيرارد مورينو ينجح في التسجيل (1-0)

اللجوء إلى ركلات الترجيح للتعرّف على هوية بطل مسابقة الدوري الأوروبي.

نهاية الشوط الإضافي الثاني : مانشستر يونايتد (1-1) فياريال

آخر تغييرات فياريال : داني رابا يعوّض إتيان كابوي في تشكيلة الغواصات الصفراء (120+2).

سولشار يفكّر في ركلات الترجيح ! المدرب النرويجي يدفع بالإسباني خوان ماتا والبرازيلي أليكس تيليس مكان وان بيساكا وماكتوميني (120+1).

دخول دانيال جيمس وأكسيل توانزيبي مكان بول بوغبا وإيريك بايي (116).

الدقيقة 115: مطالبة فياريال بركلة جزاء بعد لمس فريد للكرة باليد داخل المنطقة لكن الحكم الدولي الفرنسي كليمان توربان أمر بمواصلة اللعب بعد العودة لتقنية "الفيديو".

الدقيقة 109: راشفورد يتباطأ أمام مرمى فياريال ويفوّت على فريقه فرصة ثمينة.

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول : مانشستر يونايتد (1-1) فياريال

البرازيلي فريد يعوّض مايسون غرينوود في تشكيلة اليونايتد.

الدقيقة 100: ألكاسير بدوره يهدّد مرمى مانشستر يونايتد من تسديدة قوية.

الدقيقة 99: ألبرتو مورينو يحاول مباغتة دي خيا لكن تصويبته علت مرمى يونايتد.

انحصر اللعب في وسط الميدان، الفريقان لا يريدان المغامرة !

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي : مانشستر يونايتد (1-1) فياريال

محاولات من الجانبين دون تغيير في النتيجة.

لا جديد في تشكيلة مانشستر يونايتد. يبدو أن سولشار راضٍ عن أداء فريقه !

تتواصل تغييرات فياريال بدخول كل من ألبرتو مورينو وماريو غاسبار مكان ألفونسو بيدرازا وخوان فويث (88).

الدقيقة 79: كافاني من جديد يهدّد مرمى فياريال ودفاع الأخير يبعد الخطر.

الثنائي باكو ألكاسير وموي غوميز يعوّض ييريمي بينو ومانويل تريغيروس في تشكيلة فياريال (77).

الدقيقة 72: كافاني بدوره يفشل في تسجيل الهدف الثاني رغم موقعه المناسب. باو توريس أنقذ الموقف بشجاعة.

الدقيقة 70: راشفورد يهدر كرة المباراة بغرابة بعد انفراده بالحارس رولي !

إيمري يلعب ورقة فرانسيس كوكولان بدلاً عن كارلوس باكا (60).

بداية جديدة للقاء ! يونايتد يبدو أفضل حالاً من منافسه بعد تمكّنه من تسجيل هدف التعادل.

الدقيقة 55: إدينسون كافاني يعادل الكفّة للشياطين الحمر (1-1). تسديدة قوية من ماركوس راشفورد اصطدمت بمدافعي فياريال لتتهيأ أمام الأوروغوياني الذي أحسن التموقع وأسكن الكرة في شباك الحارس رولي.

مانشستر يونايتد يضغط على دفاع فياريال بغية الوصول إلى مرمى جيرونيمو رولي.

الدقيقة 48: كارلوس باكا كان قريباً من تسجيل الهدف الثاني لفياريال لو لا تدخّل دفاع مانشستر يونايتد.

لا تغييرات في صفوف الفريقين إلى حد الآن.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول : مانشستر يونايتد (0-1) فياريال

الدقيقة 46: راوول ألبيول كاد يغالط حارس مرماه جيرونيمو رولي بعد عرضية مايسون غرينوود المخادعة !

مانشستر يونايتد يستحوذ على الكرة دون خطورة تذكر بينما يحاول فياريال إغلاق المنافذ نحو مرماه أملاً في الحفاظ على التقدّم.

إلى حدود الدقيقة 35 يبدو فياريال أفضل انتشاراً على الميدان في حين يشكو فريق "الشياطين الحمر" من تفكك الخطوط وتباعدها.

الدقيقة 29: جيرارد مورينو يفتتح النتيجة لفياريال إثر ركلة حرّة غير مباشرة نفّذها بإحكام داني باريخو واختتمها المهاجم الدولي الإسباني الذي يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في يورو 2020 بلمسة رائعة في مرمى دي خيا.

الدقيقة 23: رأسية باو توريس لم تشكّل خطرا على الحارس ديفيد دي خيا. محاولة قادها المهاجم الكولومبي المتألق كارلوس باكا وأنهاها بلقطة فنية رائعة.

الدقيقة 20: تسديدة قويّة من لوك شو مرّت بجانب مرمى حارس فياريال، الأرجنتيني جيرونيمو رولي، يونايتد يقترب من صنع الخطورة.

الاندفاع البدني سيّد الموقف ! إصابة بليغة لخوان فويث مدافع فياريال تلقّى على إثرها الإسعافات اللازمة ثمّ عاد بعد ذلك لأجواء اللقاء.

الدقيقة 7: متوسط ميدان اليونايتد سكوت ماكتوميني يحاول من بعيد بتسديدة قوية أرضية لكن تصويبته جانبت المرمى.

الحذر يسيطر على بداية اللقاء ولا وجود لفرص تذكر.

فترة جس نبض بين الفريقين.

صافرة البداية

الحكم الدولي الفرنسي كليمان توربان يدير نهائي الـ"يوروبا ليغ".

مانشستر يونايتد يبحث عن لقبة السابع أوروبيا في حين يسعى فياريال لإحراز لقبه الأول على مستوى القارة العجوز.

تشكيلة مانشستر يونايتد

🔴 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴



Presenting our final starting line-up of the season ⬇#MUFC | #UELfinal — Manchester United (@ManUtd) May 26, 2021

تشكيلة فياريال