وافتتح باكو ألكاسير التسجيل لفياريال في الدقيقة 36، قبل أن يضاعف النجم جيرارد مورينو النتيجة (43)، فيما سجل ميسلاف أورسيتش هدف دينامو زغرب الوحيد في الدقيقة 74.

وكان فياريال مرشحاً منطقياً للعبور إلى نصف النهائي بعدما حسم لقاء الذهاب خارج ملعبه أمام دينامو زغرب بهدف مورينو.

وبالتالي، سيواجه إيمري في نصف النهائي فريقه السابق أرسنال الإنكليزي الذي تأهل على حساب سلافيا براغ التشيكي.

ويقام ذهاب نصف النهائي في 29 نيسان/أبريل على أن يليه الاياب في 6 أيار/مايو فيما تحتضن غدانسك البولندية النهائي في 26 من الشهر ذاته.





