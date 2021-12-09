وسجل كل من ستيفن ويلش (3) وإيوان هندرسون (72) ودافيد تورنبول (78 من ركلة جزاء) أهداف سيلتك فيما دوّن كل من سكوت بين (69 خطأ في مرماه) وبورخا إيغليسياس في الدقيقة 75 هدفي الضيوف.

وفي ذات المجموعة، قاد التونسي عيسى العيدوني فريقه فرينكفاروزي المجري للفوز على باير ليفركوزن بهدف دون مقابل.

ويحتل ليفركوزن صدارة المجموعة بـ13 نقطة (تأهل مباشرة إلى الدور الـ16) وجاء بيتيس في مركز الوصافة بـ10 نقاط (سيخوض الدور الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي) فيما يأتي سيلتك في المركز الثالث بـ9 نقاط (سيتجه نحو دوري المؤتمر) ويتذيل الفريق المجري اللائحة بـ3 نقاط.

وفي المجموعة السادسة، تعادل سرفينا زفيزدا مع مضيفه سبورتينغ براغا 1-1 وانتهت مواجهة لودوغوريتس أمام ميتييلاند بالتعادل السلبي.

وتأهل سرفينا زفيزدا مباشرة إلى ثمن النهائي فيما سيخوض براغا الملحق وسينتقل ميتييلاند إلى دوري المؤتمر.



