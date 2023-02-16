وسجل كل من لوكاس هراديكي (9 خطأ في مرماه) وكريبين دياتا (74) وأكسيل ديساسي (90) أهداف موناكو فيما دوّن موسى ديابي (48) وفلوريان فيرتز (59) هدفي ليفركوزن.

وانتهت مواجهة سبورتينغ البرتغالي أمام ضيفه ميتيلاند الدنماركي بالتعادل 1-1.

وافتتح الدولي المصري إمام عاشور التسجيل للفريق الدنماركي في الدقيقة 77 ثم أدرك الأوروغوياني سيباستيان كواتس التعادل (90+4) لأصحاب الأرض.

⚽️أول هدف للمصري إمام عاشور في الملاعب الأوروبية في أول مباراة له مع فريقه الجديد ميتلاند في جميع المسابقات#الدوري_الاوروبي #UEL pic.twitter.com/PDySNMokIP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 16, 2023

وهو أول هدف للمصري إمام عاشور في الملاعب الأوروبية في أول مباراة له مع فريقه الجديد ميتيلاند في جميع المسابقات.

وفي مباراة أخرى، ساهم الدولي المغربي يوسف النصيري في فوز فريقه إشبيلية على بي إس في اَيندهوفن 3-صفر.

وسجل كل من النصيري (45) والأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (50) والصربي نيمانيا غوديل (55) أهداف الفريق الأندلسي.



