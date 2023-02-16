وسجل كل من لوكاس هراديكي (9 خطأ في مرماه) وكريبين دياتا (74) وأكسيل ديساسي (90) أهداف موناكو فيما دوّن موسى ديابي (48) وفلوريان فيرتز (59) هدفي ليفركوزن.
وانتهت مواجهة سبورتينغ البرتغالي أمام ضيفه ميتيلاند الدنماركي بالتعادل 1-1.
وافتتح الدولي المصري إمام عاشور التسجيل للفريق الدنماركي في الدقيقة 77 ثم أدرك الأوروغوياني سيباستيان كواتس التعادل (90+4) لأصحاب الأرض.
وهو أول هدف للمصري إمام عاشور في الملاعب الأوروبية في أول مباراة له مع فريقه الجديد ميتيلاند في جميع المسابقات.
وفي مباراة أخرى، ساهم الدولي المغربي يوسف النصيري في فوز فريقه إشبيلية على بي إس في اَيندهوفن 3-صفر.
وسجل كل من النصيري (45) والأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (50) والصربي نيمانيا غوديل (55) أهداف الفريق الأندلسي.