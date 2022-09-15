وسجّل لأصحاب الأرض مارتان تيرييه (52) والكرواتي لوفرو ماير (54).

في المقابل بصم إرفان جان كهفجي (60) والإكوادوري إينير فالنسيا (90+2 من ركلة جزاء) على هدفي الضيوف.

وأنهى رين المواجهة منقوصًا من خدمات مدافعه المالي آماري تراوري الذي تلقّى البطاقة الحمراء في الدقيقة 83.

وضمن المجموعة ذاتها سقط دينامو كييف الأوكراني أمام ضيفه لارناكا القبرصي بهدف نظيف.

ورفع فنربهتشه رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع منافسه رين بفارق نقطة عن لارناكا الثالث فيما واصل دينامو كييف رحلة البحث عن أولى نقاطه.

وفي المجموعة الرابعة واصل براغا البرتغالي وسان جيلواز البلجيكي نتائجهما الملفتة بفوزهما تواليا على كل من أونيون برلين الألماني (1-0) ومالمو السويدي (3-2).

وبات في جراب الفريقين الفائزين 6 نقاط بينما ظلّ الخاسران دون نقاط.

أما في المجموعة الأولى، فقد تغلّب بودو/غليمت النرويجي على ضيفه زيوريخ السويسري بهدفين لواحد فيما تأجلت مواجهة آرسنال وبي إس في اَيندهوفن للشهر المقبل.