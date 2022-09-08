وسبق للفريقين أن التقيا ضمن التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال حيث استطاع الفريق الأوكراني إقصاء منافسه التركي.

مباراة فنربهتشه ودينامو كييف - معلومات البث مباشر

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وستبث مباراة فنربهتشه ودينامو كييف اليوم الخميس على الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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