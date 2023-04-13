انتصر فاينورد الهولندي على ضيفه روما الإيطالي 1-0 اليوم الخميس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وقدّم روما أداءً جيداً في الشوط الأول رغم إصابة نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا وخروجه مع الدقيقة السادسة والعشرين.

وأضاع روما فرصة التقدم بالنتيجة عندما أهدر بيلغريني ركلة جزاء قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

ومنح ويفر أصحاب الأرض الأفضلية مع الدقيقة الثالثة والخمسين من تسديدة على الطائر بعد عرضية موزونة من المغربي أسامة إدريسي.

وسارت المباراة بتوازن واضح بين الفريقين مع أفضلية طفيفة بالسيطرة بالنسبة لفاينورد الذي نجح بالحفاظ على نتيجة التقدم حتى النهاية.