وسجل سانتي كازورلا (37 من ركلة جزاء) هدف فياريال، والبرتغالي غونسالو غيديش (6 و90+3) والدنماركي دانيال فاس (90) أهداف فالنسيا الذي بات يملك أفضلية كبيرة للتأهل في مباراة الإياب التي تقام الخميس المقبل على ملعبه ميستايا.

وافتتح فالنسيا التسجيل بهدف مبكر بعدما حصل غيديش على ركلة جزاء اثر عرقلته من الأرجنتيني سانتياغو كاسيريس، انبرى لها قائد فالنسيا داني باريخو وتصدى لها الحارس اندريس فرنانديز لتعود الكرة الى البرتغالي فأعادها بقوة الى أسفل الزاوية اليسرى (6).

ولم يتأثر فياريال باهتزاز شباكه في وقت مبكر، وقام لاعبوه بمحاولات عدة اثمرت واحدة منها ركلة جزاء تسبب بها الأرجنتيني ايزيكييل غاراي جراء مخاشنته لفيسنتي إيبورا انبرى لها القائد سانتي كازورلا وركنها في أسفل الزاوية اليسرى لمرمى الحارس البرازيلي نيتو (37).

واستمرت سيطرة فياريال بقيادة الدولي السابق كازورلا حتى صافرة نهاية الشوط، وحاول كل من جيرار مورينو (2) والنيجيري صامويل تشوكويزي (45+1) الذي كان مزعجا في مناسبات عدة لدفاع فالنسيا.

وفي الشوط الثاني، تابع فياريال أفضليته وكانت له عدة محاولات لكسر التعادل عبر كازورلا (57) وتشوكويزي (59 و67) ومورينو (68).

وخلافا للمجريات، حسم فالنسيا النتيجة في الوقت بدل الضائع، فتقدم عبر فاس اثر تمريرة من خوسيه غايا (90)، وغيديش بعد هجمة مرتدة قادها الروسي دينيس تشيريشيف (90+3).