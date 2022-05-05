وتناوب على تسجيل أهداف رينجرز كل من الإنكليزي جيمس تافيرنير (19) والفنلندي غلان كامارا (24) والإنكليزي جون لوندسترام (81).

وبصم الفرنسي كريستوفر نكونكو على هدف الفريق الألماني الوحيد (71).

وكانت نتيجة موقعة الذهاب قد آلت لمصلحة لايبزيغ بهدف دون مقابل.

وسيواجه رينجرز في نهائي الـ"يوروبا ليغ" آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي تفوّق بمجموع مباراتي الذهاب والإياب على وست هام يونايتد (3-1) إذ فاز ذهاباً على منافسه الإنكليزي بهدفين لواحد في لندن بينما انتصر اليوم الخميس في إياب نصف النهائي بهدف دون رد.

وتقام المباراة النهائية يوم 18 مايو في مدينة إشبيلية الإسبانية على ملعب "رامون سانشيث بيثخوان".