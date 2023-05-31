طريق إشبيلية نحو نهائي الدوري الأوروبي من قبل beIN SPORTS May 31, 2023 14:58 3:40 دقيقة تعرّف على طريق نادي إشبيلية نحو نهائي بودابيست، والمباريات المثيرة التي عاشها الفريق الأندلسي حتى المشهد الختامي للدوري الأوروبي. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي إشبيلية -آخر الفيديوهات 3:40 دقيقة طريق إشبيلية نحو نهائي الدوري الأوروبي 0:30 دقيقة بيغولا تسير بثبات في بطولة رولان غاروس 0:40 دقيقة رولان غاروس: تسيتسيباس إلى الدور الثالث 3:48 دقيقة طريق روما نحو نهائي الدوري الأوروبي 1:30 دقيقة معلومات مهمّة للمشجّعين قبل نهائي الدوري الأوروبي 2:10 دقيقة بصمة مميّزة لمنديليبار على أداء إشبيلية 2:33 دقيقة موقعة مرتقبة بين تونس والبرازيل 0:45 دقيقة بلماضي يستدعي حسام عوار لمواجهتي أوغندا وتونس 3:10 دقيقة تألّق ملفت للنصيري وبونو مع إشبيلية 2:25 دقيقة "بوشكاش أرينا" مسرح قمّة نهائي الدوري الأوروبي