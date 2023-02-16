شاهد الهدف الرائع للدولي المصري إمام عاشور في شباك سبورتينغ لشبونة من قبل beIN SPORTS February 16, 2023 23:41 1:20 دقيقة شاهد - أول هدف للمصري إمام عاشور في الملاعب الأوروبية في أول مباراة له مع فريقه الجديد ميتيلاند في جميع المسابقات. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي إمام عاشور -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة هدف رائع للدولي المصري إمام عاشور في شباك سبورتينغ 2:40 دقيقة إيموبيلي يقود لاتسيو للفوز على كلوج 6:03 دقيقة فوز مثير لموناكو على ليفركوزن 2:46 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين يوفنتوس ونانت 4:27 دقيقة ساكاري تحجز آخر مقاعد نصف النهائي 4:39 دقيقة فيورنتينا يحقق فوزاً كبيراً على براغا 3:06 دقيقة التعادل السلبي يحسم مباراة أياكس وأونيون برلين 3:53 دقيقة روما يسقط أمام سالزبورغ في الرمق الأخير 6:22 دقيقة قمة برشلونة ويونايتد تنتهي على وقع تعادل مثير 4:20 دقيقة بعثة الشباب السعودي تحط الرحال في الدوحة