شاهد أجمل تصديات اخطبوط إشبيلية المغربي ياسين بونو في مباراته ضد مانشستر يونايتد من قبل beIN SPORTS August 17, 2020 15:11 1:37 دقيقة الملخصات الدوري الأوروبي -آخر الفيديوهات 19:24 دقيقة توخيل يعوّل على نيمار ومبابي في مواجهة لايبزيغ 1:37 دقيقة شاهد أجمل تصديات ياسين بونو 0:38 دقيقة بارتوميو يواصل مفاوضاته مع كومان 1:25 دقيقة ماذا قال ياسين بونو عن الفوز على مانشستر يونايتد؟ 0:30 دقيقة مصادرنا: برشلونة يتخذ قراراً بإقالة سيتيين 1:39 دقيقة النصيري يتحدّث عن نهائي "اليوروبا ليغ" 1:36 دقيقة لوبيتيغي يشيد بلاعبيه 1:28 دقيقة سوسو: "الحظ وقف بجانبنا" 3:59 دقيقة إشبيلية يطيح باليونايتد ويبلغ نهائي "اليوروبا ليغ" 0:24 دقيقة برشلونة لم يستلم أي طلب من ميسي بشأن رغبته بالرحيل