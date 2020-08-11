

لم يجد شاختار صعوبة كبيرة في قطع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي بعدما اجتاز عقبة بازل 4-1 في ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي التي تستكمل على الأراضي الألمانية.

وفرض بطل الدوري الأوكراني أفضليته مبكراً مؤكداً رغبته الحقيقية في استعادة أمجاده بالبطولة التي توّج بلقبها في 2009، ولكنه سيصطدم بالعملاق الإيطالي إنتر في نصف النهائي.

وافتتح شاختار التسجيل مبكراً بعد ركلة ركنية وصلت من خلالها الكرة إلى جونيور مورايس الذي أودعها في الشباك (2).

وأكّد البرازيلي تايسون أفضلية فريقه بهد التعزيز مع انتصاف الشوط الأول تقريباً (22).

وتابع الفريق الذي يعتمد كثيراً على اللاعبين البرازيليين (أربعة من أبناء السامبا في تشكيلته الأساسية)، تابع تفوقه مضيفاً الهدف الثالث من ركلة جزاء نفذها البرازيلي آلان باتريك (75)، ليأتي الدور على مواطنه دودو الذي سجل الرابع قبل دقيقتين من النهاية.

وسجّل البديل الهولندي فان فولفسفينكل هدف بازل الشرفي في الوقت بدل الضائع 90+2.

وفي حال تمكن شاختار من تجاوز اختباره المعقد جداً أمام إنتر فإنه سيلعب مباراة اللقب مع الفائز من مباراة مانشستر يونايتد الإنكليزي وإشبيلية الإسباني في نصف النهائي الآخر.

واستكملت البطولة بدءاً من الدور ربع النهائي في ألمانيا على أن تلغى مواجهات الذهاب والعودة وخلف أبواب موصدة، بسبب الحد من تفشي فايروس كورونا.