بلغ شاختار دونيتسك الأوكراني الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي الذي استأنف نشاطه الأربعاء بعد توقف أكثر من أربعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد فوزه على فولفسبورغ الألماني في إياب دور ثمن النهائي.

وعزّز شاختار فوزه في الذهاب 2-1 في ألمانيا ليتأهل على حساب فولفسبورغ 5-1 بمجموع المباراتين.

انتظر شاختار حتى الدقيقة 89 ليسجل الهدف الأول عبر البرازيلي الأصل جونيور مواريس الذي تابع عرضية البرازيلي دودو من داخل المنطقة صاروخية في الشباك.

وسجل مانور سولومون الهدف الثاني بعدما وصلته الكرة من يهفين كونوبليانكا الى داخل المنطقة اسكنها في شباك الحارس البلجيكي كوين كاستيلز (90+1).

واختتم مواريس التسجيل بعدما افتك الكرة من الخصم وواصل طريقه نحو المرمى (90+3).

يذكر أن شاختار أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 إثر طرد مباشر للجورجي دافيت خوشولافا، قبل أن يحذو حذوه الأميركي جون بروكس من جانب الضيوف بعد دقيقتين فقط لتلقيه بطاقة صفراء ثانية (70).