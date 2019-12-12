في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة، كان باشاك شهير قاب قوسين أو أدني من مغادرة منافسات الـ"يوروبا ليغ" إلا أن هدف الفرنسي إنزو كريفيلي في الدقيقة الـ90 أوصل الأتراك للدور 32 في الصدارة بـ10 نقاط.

افتتح الفريق الألماني متصدر البوندسليغا التسجيل بواسطة الفرنسي ماركوس تورام، نجل اللاعب ليليان تورام، في الدقيقة 33 ثم أدرك إرفان كان كاهفيتشي التعادل للضيوف في الدقيقة 44.

وفي مواجهة أخرى، تعادل روما الإيطالي مع ضيفه وولفسبيرغر النمساوي 2-2 فضمن العبور للدور القادم بعد احتلاله مركز الوصافة بـ9 نقاط. وأفلت روما من خروج مخيب لأن تعادل الفريق الألماني لو حصل، كان سيطيح به لأنهما سيتساويان نقاطا ويتفوق الأخير في المواجهتين المباشرتين.

واحتل بوروسيا مونشنغلادباخ المركز الثالث بـ8 نقاط والفريق النمساوي متذيلاً للترتيب بـ5 نقاط.

