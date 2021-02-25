وعلى ملعب كارايسكاكيس في اليونان، شهدت المواجهة مهرجاناً تهديفياً إذ دوّن كل من الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (21 و87) والإسكتلندي كيران تيرني (67) أهداف أرسنال فيما دوّن كل من ديوغو غونسالفيس (43) و رافا سيلفا (61) ثنائية الفريق البرتغالي.

وحصد الفريق الإنكليزي بطاقة العبور إلى ثمن النهائي علماً أن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبعدما أقيمت مواجهة الذهاب (1-1) في العاصمة الايطالية روما بدلاً من لشبونة بسبب قيود السفر المفروضة في البرتغال على القادمين من بريطانيا نتيجة تفشي فيروس كورونا، أقيم لقاء الاياب في ملعب "جيورجيوس كارايسكاكيس" في بيرايوس للأسباب ذاتها.

ويأمل أرسنال إنقاذ موسمه عبر المسابقة القارية بما أن الفوز باللقب سيمنحه بطاقة المشاركة في دوري الأبطال، وهو الأمر المستبعد جداً حاليا ًعبر الدوري الممتاز في ظل مكوثه في المركز الحادي عشر.

وتقدم أرسنال عبر أوباميانغ بعدما وصلته الكرة إلى داخل المنطقة من بوكايو ساكا تابعها في المرمى (21).

وعادل بنفيكا بضربة حرة رائعة من غونسالفيس في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى الألماني بيرد لينو (43).

وظن النادي اللندني أنه تقدم في النتيجة عندما مرر الدنماركي مارتن أوديغارد كرة في العمق إلى أوباميانغ تابعها في أسفل الزاوية اليسرى، إلا أنه كان متسللا (50).

وصعّب الفريق البرتغالي من مهمة أرسنال بتسجيله الهدف الثاني عندما رفع الحارس البرازيلي هيلتون ليتي كرة طويلة، أعادها الاسباني داني سيابيوس خاطئة برأسه إلى حارسه لينو الذي خرج من مرماه فاقتنص سيلفا الفرصة وخطف الكرة أودعها في الشباك الخالية (61)، تاركًا أرسنال يبحث عند هدفين يؤهلانه.

ولم يتأخر "أصحاب الأرض" في معادلة النتيجة عبر تييرني بعد أن وصلته الكرة من البديل البرازيلي ويليان إلى داخل المنطقة سددها بيسراه زاحفة في الزاوية اليسرى (67).

وكاد أن يقضي البديل الأوروغوياني داوين نونييس على آمال أرسنال بتسديدة من خارج المنطقة مرت قريبة من القائم (74).

ومنح أوباميانغ أرسنال بطاقة العبور برأسية بعد عرضية من المتألق ساكا نحو القائم الثاني (87).

