سولشار: "كانت مباراة صعبة" من قبل beIN SPORTS March 19, 2021 00:37 1:21 دقيقة أقرّ النرويجي أولي غونار سولشار بصعوبة مواجهة ميلان مشيداً بالأداء الذي قدمه لاعبو مانشستر يونايتد في موقعة إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي. مقابلات الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد ميلان أولي غونار سولشار -آخر الفيديوهات 1:21 دقيقة سولشار: "كانت مباراة صعبة" 1:16 دقيقة إبراهيموفيتش: "قدّمنا مباراة مميزة أمام فريق جيد" 3:23 دقيقة مورينيو: "ما أشعر به يتجاوز الحزن" 2:38 دقيقة يوسف العربي: "تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المباراة" 3:03 دقيقة النني يشرح أسباب الخسارة أمام أولمبياكوس 4:02 دقيقة سلافيا براغ إلى ربع النهائي على حساب رينجرز 4:03 دقيقة أياكس يمرّ بيسر إلى ربع النهائي 5:09 دقيقة دينامو زغرب يصعق توتنهام ويقصيه من الدوري الأوروبي 4:15 دقيقة روما يصعد إلى دور الثمانية 4:31 دقيقة أرسنال يعبر إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي