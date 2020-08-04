ونشر (سمولينغ) تغريدة ً على حسابهِ في "تويتر"، ذكر فيها أنه يعتصرُ ألماً لفشلهِ في إكمال ما بدأهُ مع روما هذا الموسم مضيفاً أنه لن ينسى الحبَّ الذي شعرَ به على الرَغم ِ من الفترةِ القصيرة التي قضاها مع الفريق، مقدماً شكره للاعبينَ والطاقم التدريبي على دعمهم خلال الفترةِ السابقة.
هذا ولن يشاركَ سمولينغ مع روما في بقيةِ مشوار الفريق ضمن بطولةِ الدوري الأوروبي، حيث من المنتظر ِ أن يواجهَ "إشبيلية" هذا الخميس في ثمن نهائي البطولة.
وسيعود بذلك اللاعبُ البالغ من العمر ثلاثينَ عاماً إلى ناديهِ الأصليّ مانشستر يونايتد، الذي رفض تخفيضَ السعر ِ المطلوب ِ للاستغناءِ عن (سمولينغ).