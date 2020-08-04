I’m gutted that I can’t finish what we started this season. To experience the love shown to me in such a short time was extra special and it will not be forgotten. I want to thank and wish all the players and staff the best of luck against Sevilla. DAJE ROMA! 💛❤️ 🐺 pic.twitter.com/9vHfpWUNsz — Chris Smalling (@ChrisSmalling) August 4, 2020

ونشر (سمولينغ) تغريدة ً على حسابهِ في "تويتر"، ذكر فيها أنه يعتصرُ ألماً لفشلهِ في إكمال ما بدأهُ مع روما هذا الموسم مضيفاً أنه لن ينسى الحبَّ الذي شعرَ به على الرَغم ِ من الفترةِ القصيرة التي قضاها مع الفريق، مقدماً شكره للاعبينَ والطاقم التدريبي على دعمهم خلال الفترةِ السابقة.

هذا ولن يشاركَ سمولينغ مع روما في بقيةِ مشوار الفريق ضمن بطولةِ الدوري الأوروبي، حيث من المنتظر ِ أن يواجهَ "إشبيلية" هذا الخميس في ثمن نهائي البطولة.

وسيعود بذلك اللاعبُ البالغ من العمر ثلاثينَ عاماً إلى ناديهِ الأصليّ مانشستر يونايتد، الذي رفض تخفيضَ السعر ِ المطلوب ِ للاستغناءِ عن (سمولينغ).