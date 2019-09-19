وبادر رين بافتتاح التسجيل منذ الدقيقة 38 عبر السنغالي مباي نيانغ من ركلة جزاء بيد أن سلتيك رفض الاستسلام وتمكّن من معادلة الكفّة بواسطة ريان كريستي (59 من ركلة جزاء).

يذكر أنّ الفريق الاسكتلندي أنهى اللقاء منقوصاً من خدمات المهاجم الإيفواري فاكون إيسوف بايو الذي أقصي من الميدان في الدقيقة الأخيرة من المواجهة.

ولحساب نفس المجموعة، حقّق كلوج الروماني مفاجأة مدوية بفوزه على ضيفه فريق العاصمة الإيطالية لاتسيو بهدفين لهدف.

وعلى رغم تسجيله لهدف السبق عن طريق الأنغولي باستوس (25) فقد انقاد لاتسيو إلى الهزيمة إثر هدفي تشيبريان دياك (41 من ركلة جزاء) والفرنسي بلال عمراني (75).